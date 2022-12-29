Manisa "Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi"ne kavuşacak

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MANİSA (AA) - Yunusemre Belediyesince 117 dönüme kurulacak "Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi"nin temeli atıldı.

Yağcılar Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan ​​​​​​​Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, projenin Belediyenin ev sahipliğinde gerçekleştiğini ve tüm kurumların destek verdiğini söyledi.

El birliği ile bu noktaya gelindiğini aktaran Karadeniz, "Bittiğinde şunun garantisini veriyorum daha önce gördüğünüz barınakların yapısından çok daha farklı hayvanların yaşaması açısından çok daha güvenli ortamlar olacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ise projenin büyük bir ihtiyaca cevap vereceğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü de tesis ile büyük bir sıkıntının ortadan kalkacağını dile getirdi.

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de yaklaşık 2 yıldır üzerinde özveriyle çalıştıkları projeyi paydaşları ile hayata geçireceklerini ifade etti.

Merkezi haziran ayına kadar tamamlamayı planladıklarını aktaran Çerçi, "Türkiye'nin bir derdi, Manisa'nın da kanayan bir yarası. Proje üzerinde ekibimiz ciddi bir şekilde çalıştı. Türkiye'ye örnek bir çalışmaya imza attı. Vatandaşlarımız aileleri ile birlikte merkezimizi ziyaret ederek aşılı, kısırlaştırılmış, bakımlı bir yaşam süren hayvanları sevebilecek, dilerlerse sahiplenebilecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından merkezin temeli atıldı.

Programa, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Mehmet Ali Özkan, İsmail Bilen ve Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay da katıldı.

Merkez, yaklaşık 70 milyon liralık yatırımla 117 dönümlük alanda inşa edilecek.





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