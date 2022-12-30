Turgutlu'da çalınan otomobil Manisa'da otoparkta bulundu

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 ay önce çalınan otomobil bulundu.

Alınan bilgiye göre, Murat Arpay'a ait 35 ACL 282 plakalı otomobil 3 ay önce evinin önünden çalındı.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, çalınan otomobili Yarhasanlar Cami Yeraltı Otoparkı'nda buldu.

Otomobilde inceleme yapan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalınan otomobil sahibine teslim edildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.