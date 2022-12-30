Manisa Valisi Karadeniz AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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MANİSA (AA) - Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Karadeniz, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Gece uçuşu", spor kategorisinde de Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" fotoğraflarını seçen Karadeniz, çevre-yaşam kategorisinde ise Sercan Küçükşahin'in "Kar tünelleri" karesine oy verdi.

Karadeniz, oylamaya sunulan fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, AA ekiplerinin çok güzel ve özel anları yakaladığını ifade etti.

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