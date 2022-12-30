AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması devam ediyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Çelik, beğendiği fotoğrafları oyladı.

Spor kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sahilde fırtına" fotoğrafını seçen Çelik, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam", çevre-yaşam kategorisinde ise Ali Rıza Akkır'ın "Körfez ışıkları" fotoğrafını oyladı.

AA'nın 102 yıldır Türkiye'nin sesini dünyaya duyurduğunu söyleyen Çelik, oylamada birbirinden güzel fotoğrafları yer alan muhabir ve foto muhabirlerini kutladı.

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de makamında yaptığı oylamada haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Mazlumun ahı", spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi", çevre-yaşam kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" fotoğraflarını seçti.

Anadolu Ajansı tarafından geleneksel hale getirilen oylamaya katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Çerçi, "Bu seçkin fotoğraflar arasında tercihte bulunmak zordu. Fotoğrafları çeken tüm arkadaşlarımızın eline, gözüne sağlık." ifadelerini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.