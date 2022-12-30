Akhisar'da jandarmadan belediye şoförlerine seminer

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MANİSA (AA) - Manisa’nın Akhisar ilçesinde jandarma trafik timleri, belediyede çalışan tüm şoför ve operatörlere "Trafikte farkındalık eğitimi ve genel trafik bilgileri" semineri verdi.

Jandarma Motorlu Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İlker Baykal, belediye meclis salonundaki eğitimde katılımcılara, resmi araçların karıştığı trafik kazalarında alınacak önlemler, resmi araç denetleme formu, emniyet kemeri kullanmanın önemi, yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması bilgi verdiği, uyarılarda bulundu.





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