Turgutlulu tatlı ustasından çölyak hastalarına özel tatlılar

MANİSA (AA) - Turgutlu'da bir tatlı ustası, çölyak hastaları için gluten içermeyen künefe ve halka tatlısı üretiyor.

Turgutlu ilçesinde 30 yıldır tatlıcılık yapan Fahrettin Büdüş, bir yıl önce işletmesine gelen bir kadının çölyak hastası olduğunu ve tatlı yiyemediğini belirtmesi üzerine başladığı araştırmalar sonrasında glutensiz künefe ve halka tatlısı üretmeye başladı.

Çölyak hastalarıyla yılda bir kez işletmesinde bir araya gelen Büdüş, misafirlerine glutensiz tatlı ikram ediyor.

Glutensiz üretimin oldukça zor olduğunu anlatan Büdüş "Turgutlu'da burma kadayıf, künefe ve baklava üzerine hizmet vermekteyiz. Glutensiz tatlıya 1 sene önce başladık. O tarihten beri glutensiz künefede hizmet vermeye başladık. Son 5 aydır da sıcak tatlı olan, normalde hiç bir yerde bulunamayan halka tatlısını da glutensiz olarak yapmaya başladık. Önümüzdeki aylarda da baklava üzerinde çalışmalar yapmayı planlıyoruz." dedi.

Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan da çölyak hastalarının beslenmede yaşadığı zorluklara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Glutensiz yaşamın çok zor olduğu bu zamanda, özellikle dışarıda sosyalleşme anlamında bu tür bir tatlıyı bulma şansımız yok maalesef. İşletme sahibinin kendi imkanlarıyla ve çabasıyla yapmış olduğu çok güzel bir tatlıyı biz glutenli bir mekanda yeme şansı buluyoruz. Bu bizim için çok değerli. Özellikle çocuklarımız için çok değerli bir çalışma. Çocuklarımızla birlikte gidebileceğimiz bir yer yok, her taraf glutenli olduğu için bir şey yiyemiyoruz."

Çölyak hastası Sema Sarıhan "40 yıldır hiç yemediğim bir tatlıyı deniyorum bugün. Glutensiz halka tatlısı ve glutensiz künefe. Bunu deneyip, bir çok çalışmadan geçip bize sunan işletmeciye çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.





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