Manisa'da ilkokul öğrencileri, okul bahçesindeki zeytinleri hasat etti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesindeki Şehit İsmail Yavuz İlkokulu'nun bahçesine 30 yıl önce öğrencilerin diktiği zeytin ağaçları, yine aynı okulda eğitim gören çocuklar tarafından hasat edildi.
İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki kırsal mahallede yer alan okulun bahçesine 30 yıl önce öğrenciler tarafından yaklaşık 50 zeytin fidanı dikildi. Aradan geçen sürede gelişen fidanların verdiği zeytinler, okul öğrencileri tarafından toplandı.
Zeytinlerin bir kısmı sınıflarda kavanozlara konularak salamura yapıldı. Fabrikaya götürülen zeytinler ise zeytinyağına dönüştü.
Hasattan elde edilen ürünlerin bir kısmı öğrencilere dağıtılırken diğerlerinin satışından elde edilen gelir okul aile birliğine aktarıldı.
Şehit İsmail Yavuz İlkokulu Müdürü Yakup Ateş, öğrencilerinin 30 yıl önce dikilen zeytinlerden hasat yaptığını belirterek, "Ürünleri değerlendiriyorlar, yaparak ve yaşayarak öğreniyorlar. Bizler eğitimciler olarak onların hayatı öğrenmelerine öncülük sağlıyoruz." dedi.
11 yaşındaki İlknur Yıldız da 30 yıl önce mahallede aynı okulda eğitim gören büyüklerinin diktikleri zeytin ağaçlarından hasat yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.