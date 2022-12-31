Manisa'da birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını darbederek öldürdükten sonra metruk bir binanın girişine gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 65 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir kadının İstasyon Mahallesi'ndeki metruk bir binanın girişine gömüldüğü ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adreste yürütülen aramada 60 yaşındaki Mutlu M'nin cesedine ulaştı.

Başında darp izi bulunan ve öldürüldüğü anlaşılan kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kadının birlikte yaşadığı Necati A, gözaltına alındı.

İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Necati A'nın, ifadesinde, akşam evine gittiğinde Mutlu M'yi ölü bulduğunu, daha önce cinayet işlediği için kimsenin kendisine inanmayacağını düşündüğü için durumu polise bildirmediğini, el arabasıyla taşıdığı cesedi evinin yaklaşık 50 metre ilerisindeki metruk binanın girişine gömdüğünü söylediği öğrenildi.

- Daha önce iki eşini öldürmüş

Necati A'nın, 1984 yılında ilk eşi Emine A'yı bıçaklayarak, cezevinden tahliye olduktan sonra da 2003 yılında ikinci eşi Fatma A'yı ütüyle yakarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Sanığın, 2 yıl önce Kovid-19 tedbirleri kapsamında şartlı tahliye edildiği, yaklaşık 1 aydır da Mutlu M. ile dini nikahlı yaşadığı öğrenildi.





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