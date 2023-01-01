Manisa'da gençlik buluşması programı düzenlendi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde Müftülük tarafından gençlik buluşması programı düzenlendi.

İlçe Müftülüğünce Alaca Camisinde gerçekleştirilen programa gençler yoğun ilgi gösterdi.

Yatsı namazının kılınmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

İlçe Müftüsü İbrahim Sağlam, vaazında 2023 yılının Müslüman alemine hayırlı olmasını diledi.

Sağlam, şöyle konuştu:



"Nesillerimiz daha fazla tüketmenin, daha fazla eğlenceye teşvik eden unsurların adeta kıskacında. Gençlerimizin bol bol okumalarını tavsiye ediyorum. Mehmet Akif Ersoy'u ve Necip Fazıl Kısakürek'i mutlaka okuyun. Allah, peygamber halkasında buluşmayı nasip etsin. Devletimizi, milletimizi, Rabbim her türlü kötülükten muhafaza etsin."

Programının ardından vatandaşlara tatlı ikramında bulunuldu.





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