Manisa’daki iki ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ve Saruhanlı ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Alaşehir'de S.Ö'nün kullandığı 55 AJZ 722 plakalı otomobille karşı yönden gelen M.G. idaresindeki 45 KA 0065 plakalı kamyonet, Toygar Mahallesi yolunda çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada otomobildeki yolculardan Furkan Öztürk'ün (20), olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobildeki sürücü S.Ö. yolcular M.Ç. (20), M.A. (21) ve S.M. (20) ile kamyonet sürücüsü M.G. ile kamyonetteki yolcu B.U. yaralandı.

Yaralılar, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

- Saruhanlı'daki kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı

Manisa-Akhisar yolunun Saruhanlı ilçesi geçişinde M.Ü. (38) idaresindeki 34 BMT 936 plakalı tır ile H.H.Ö.nün (46) kullandığı 45 UB 1106 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobil sürüsü H.H.Ö. ile eşi C.Ö.(40) ve oğlu İ.Ö. (13) yaralandı.

Ambulanslarla Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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