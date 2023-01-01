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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da 2 hırsızlık şüphelisi kovalamacayla yakalandı

AA

Manisa'da 2 hırsızlık şüphelisi kovalamacayla yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli kovalamacayla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4307 Sokak'taki iki evden para ve ziynet eşyaları çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgede, şüphelilerin kaçtığı otomobili tespit eden ekipler, sürücüsü "dur" ihtarına uymayan aracı uzun süre kovaladı.

Hacıhaliller Mahallesi yakınlarında otomobili durduran ekipler, biri kadın 2 kişiyi gözaltına aldı. Otomobilden inen bir kadın ise olay yerinden kaçtı.

İsimleri belirtilmeyen şüphelilerin hırsızlık suçlarından sabıkalı oldukları öğrenildi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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