Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yarhasanlar Mahallesi'nde belirledikleri bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler, evde yaptığı aramada 8 sentetik ecza hap ele geçirdi, Y.O'yu (20) gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.O, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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