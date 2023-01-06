Manisa'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Arif Ç'nin kullandığı 45 AIN 173 plakalı otomobil, Veziroğlu Mahallesi Kavşağı yakınlarında, Hüseyin Avni Y'nin idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan iki sürücü Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.





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