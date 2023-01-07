Manisa'da 546 uyuşturucu hap ele geçirildi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir otomobilde polis ekiplerince yapılan aramada 546 uyuşturucu hap bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 546 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü C.A. (20) emniyete götürüldü.





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