Turgutlu'da iki firari hükümlü yakalandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu 31 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.İ. (34) ile 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A'yı (62) yakaladı.



Hükümlüler, işlemin ardından cezaevine gönderildi.



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