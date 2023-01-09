Manisa'daki 2 kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan çocuk hayatını kaybetti

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde dün tırla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 15 yaşındaki kız çocuğu, hastanede yaşamını yitirdi.

Manisa Akhisar kara yolu Yeniköy Mahallesi geçişindeki kazanın ardından hastaneye kaldırılan Melike Kaçim, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Böylece kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Diğer yaralı Melike Kaçim'in ağabeyi Onur Kaçim'in (27) de hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Onur Kaçim'in kullandığı 45 AJY 704 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Şaban C.Ç. (25) idaresindeki 34 ZR 6156 plakalı tıra çarpmış, baba Hikmet Kaçim (50) ve anne Nadide Kaçim (49) hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırılmış, tır sürücüsü gözaltına alınmıştı.​​​​​​​



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