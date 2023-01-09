Manisa'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde H.Y'nin kullandığı 45 ABJ 950 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Dilaver Çiçek'e (78) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Çiçek, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü H.Y. gözaltına alındı.





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