Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 1 şüpheli tutuklandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapıtlıkları uygulamada şüphe üzerine Y.A'yı (32) durdurarak üst araması yaptı.

Üzerinde 9,83 gram metamfetamin, 2,44 gram esrar ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tahmin edilen 1000 lira ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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