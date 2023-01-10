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MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Meydan Projesi içerisinde yer alan Yunusemre Belediyesi Gençlik Merkezi'nin temeli törenle atıldı.

Törende konuşan Manisa Vali Yardımcısı Aydın Memük, Yunusemre ilçesinin Manisa'nın hızla gelişen bir ilçesi olduğunu ve belediyenin de güzel hizmetler yaptığını belirtti.

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık da Cumhur İttifakı olarak geleceğin sahibi olan gençlere yatırım yaptıklarını, gençlerin de bunun karşılığında "Teknofest Gençleri" olarak döndüğünü ifade etti.

MHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay ise yapılan hizmet ve eserlerin kolay kazandırılmadığına dikkat çekerek "Bu iş sadece kaynakla da olmuyor. Bunun için bir zihniyet, kabiliyet ve organizasyon gerekiyor. Sayın başkanımız da kentimize güzel eserler kazandırıyor. Burası da çok güzel bir külliye haline gelecek. Ben tüm ekibi kutluyorum." diye konuştu.

Projeyle ilgili bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Meydan Projesi'nin içerisinde yer alan merkezde Bilişim ve Teknoloji Merkezi, Millet Kıraathanesi, Çok Amaçlı Salon, Geleneksel Türk-İslam Ahşap Eserleri Müzesi'nin olacağını söyledi.

Proje kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Saruhan Bey Camisini hizmete açtıklarını hatırlatan Çerçi, şunları kaydetti:

"Belediye hizmet binamızın inşası sürüyor. İnşallah 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hizmete açacağız. Yine üzerinde bulunduğumuz büyük meydan ve altında 250 araçlık yeraltı otoparkının yapımı devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da gençlik merkezimize çok ciddi bir katkı sağladı. Kendisine şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu yıl meydanımıza cumhuriyetimizin yüzüncü yıl onuruna 100. Yıl Meydanı ismini vermeyi istiyoruz."

Konuşmalar sonrası İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in ettiği duanın ardından projenin temeli atıldı.

Merkezin yaklaşık 80 milyon liraya malolacağı açıklandı.

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