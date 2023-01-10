Yunusemre Belediyesi Gençlik Merkezi’nin temeli törenle atıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunusemre Belediyesi Gençlik Merkezi’nin temeli törenle atıldı

AA

Yunusemre Belediyesi Gençlik Merkezi’nin temeli törenle atıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Meydan Projesi içerisinde yer alan Yunusemre Belediyesi Gençlik Merkezi'nin temeli törenle atıldı.

Törende konuşan Manisa Vali Yardımcısı Aydın Memük, Yunusemre ilçesinin Manisa'nın hızla gelişen bir ilçesi olduğunu ve belediyenin de güzel hizmetler yaptığını belirtti.

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık da Cumhur İttifakı olarak geleceğin sahibi olan gençlere yatırım yaptıklarını, gençlerin de bunun karşılığında "Teknofest Gençleri" olarak döndüğünü ifade etti.

MHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay ise yapılan hizmet ve eserlerin kolay kazandırılmadığına dikkat çekerek "Bu iş sadece kaynakla da olmuyor. Bunun için bir zihniyet, kabiliyet ve organizasyon gerekiyor. Sayın başkanımız da kentimize güzel eserler kazandırıyor. Burası da çok güzel bir külliye haline gelecek. Ben tüm ekibi kutluyorum." diye konuştu.

Projeyle ilgili bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Meydan Projesi'nin içerisinde yer alan merkezde Bilişim ve Teknoloji Merkezi, Millet Kıraathanesi, Çok Amaçlı Salon, Geleneksel Türk-İslam Ahşap Eserleri Müzesi'nin olacağını söyledi.

Proje kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Saruhan Bey Camisini hizmete açtıklarını hatırlatan Çerçi, şunları kaydetti:

"Belediye hizmet binamızın inşası sürüyor. İnşallah 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hizmete açacağız. Yine üzerinde bulunduğumuz büyük meydan ve altında 250 araçlık yeraltı otoparkının yapımı devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da gençlik merkezimize çok ciddi bir katkı sağladı. Kendisine şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu yıl meydanımıza cumhuriyetimizin yüzüncü yıl onuruna 100. Yıl Meydanı ismini vermeyi istiyoruz."

Konuşmalar sonrası İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in ettiği duanın ardından projenin temeli atıldı.

Merkezin yaklaşık 80 milyon liraya malolacağı açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı ...
Manisa'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Manisa'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
(Görüntülü) MANİSA&#039;DA TIR&#039;LA ÇARPIŞAN OTOMOBİLDEKİ AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MANİSA'DA TIR'LA ÇARPIŞAN ...
TIR'la çarpışan otomobildeki çift ile kızları öldü, oğulları ağır yaralandı
YEREL HABERLER TIR'la çarpışan otomobildeki çift ile kızları öldü, ...
Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı
(Görüntülü) TIR&#039;IN ÇARPTIĞI OTOMOBİLDE ÖLEN ABLA-KARDEŞ TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) TIR'IN ÇARPTIĞI OTOMOBİLDE ÖLEN ...
TIR'ın çarptığı otomobilde ölen abla-kardeş toprağa verildi
YEREL HABERLER TIR'ın çarptığı otomobilde ölen abla-kardeş toprağa ...
Manisa'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 13 gözaltı
YEREL HABERLER Manisa'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik ...
Manisalı şehidin adı mezun olduğu okulda yaşayacak
YEREL HABERLER Manisalı şehidin adı mezun olduğu okulda yaşayacak
Manisa'daki trafik kazasında ölen anne, baba ve kızının cenazesi defnedildi
YEREL HABERLER Manisa'daki trafik kazasında ölen anne, baba ve ...
Manisa'daki 2 kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Manisa'daki 2 kişinin öldüğü trafik kazasında ...
Manisa'da elektrikli battaniyenin alev almasıyla bir ev yandı
YEREL HABERLER Manisa'da elektrikli battaniyenin alev almasıyla bir ...
Manisa'da tırla çarpışan otomobildeki çift öldü, 2 kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Manisa'da tırla çarpışan otomobildeki çift öldü, 2 ...
Manisa FK'da Grezda resmen gitti
YEREL HABERLER Manisa FK'da Grezda resmen gitti
(Görüntülü) KULA GENÇLİK KAMPI&#039;NDA ÖĞRENCİLERDEN BAKAN KASAPOĞLU&#039;NA TEŞEKKÜR MESAJI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KULA GENÇLİK KAMPI'NDA ÖĞRENCİLERDEN ...
Manisa'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı
YEREL HABERLER Manisa'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.