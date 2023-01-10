Akhisar'da 449,43 gram esrar ele geçirildi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir şüphelinin üstünde ve evinde yapılan arama sonucu 449,43 gram esrar ele geçirildi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekibi, şüphe üzerine 39 yaşındaki A.Ç'yi durdu.



Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan arama sonucu toplam 449,43 gram esrar bulundu.

Şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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