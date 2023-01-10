Turgutlu'da oto boyacısında çıkan yangın, hasara neden oldu

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir oto boyacısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi'nde Hüseyin Saygın'a ait iş yerinde, oto boya fırını kabininde elektrik arızası kaynaklı yangın çıktı.

Fırından dumanların çıktığını gören iş yeri çalışanları, ilk müdahaleyi yangın söndürme tüpleriyle yaptı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekibi, yangını söndürdü. Yangın, hasara neden oldu.



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