MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ataç, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Prof. Dr. Ataç, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi, spor, haber ve çevre-yaşam kategorisindeki fotoğrafları inceleyip oy verdi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", Spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafını seçen Ataç, Çevre-Yaşam kategorilerinde ise tercihini Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" fotoğrafından yana kullandı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç, emeği geçen AA çalışanlarına teşekkür etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.