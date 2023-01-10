MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ataç, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı

MANİSA (AA) - Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.
Prof. Dr. Ataç, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi, spor, haber ve çevre-yaşam kategorisindeki fotoğrafları inceleyip oy verdi.
Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", Spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafını seçen Ataç, Çevre-Yaşam kategorilerinde ise tercihini Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" fotoğrafından yana kullandı.
Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç, emeği geçen AA çalışanlarına teşekkür etti.