Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde başlayan kar yağışı ilçenin yüksek rakımlı bölgelerini beyaza bürüdü.

Demirci kent merkezinde sağanak etkili olurken, ilçenin yüksek kesimlerine kar yağdı. Demirci-Simav kara yolunda sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla yamaçlar beyaz örtüyle kaplandı. Yolda kalan araçlar ise karayolları ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Ekiplerin bölgedeki kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları aralıksız sürüyor. 1470 rakımlı Akçakertik mevkisinde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı. Yetkililer kar yağışının etkili olduğu yolda buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.

Yoldan geçen bazı vatandaşlar da hatıra fotoğrafı çekti.

Ahmet Sezer, kurak bir dönem geçirdiklerini belirterek, "Yeni yılın ilk kar yağışına şahit oluyoruz. Hava soğuk ama burada kar manzarasının tadını çıkarıyoruz." diye konuştu.



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