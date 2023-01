Demirci Belediye Başkanı Selçuk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MANİSA (AA) - Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Başkan Selçuk, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Selçuk, haber kategorisinde "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafını tercih ederken spor kategorisinde "Şampiyonlar" başlıklı fotoğrafa ve çevre-yaşam kategorisinde de "Masumiyet" fotoğrafına oy verdi.

Başkan Selçuk, AA'nın halkın doğru ve hızlı bir şekilde haber almasında çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek, "Sadece Türkiye değil dünyanın her noktasından haberleri bizlere ulaştırıyor. AA foto muhabirlerinin yıl boyunca çektikleri karelerin her yıl sonunda oylamaya sunulması çok güzel. Her bir kareyi ayrı ayrı inceledim. Gerçekten seçmekte çok zorlandım. Emek veren AA çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

