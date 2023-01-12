Manisa'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Mukaddes S'nin kullandığı 45 M 3083 plakalı otomobil, Güzelyurt Mahallesi'ndeki Tarzan Bulvarı Birlik Caddesi Kavşağı'nda Hilmican Türker'in (20) yönetimindeki 45 UA 5342 plakalı motosiklete çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü Hilmican Türker, sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin, kavşakta motosiklete çarpması yer alıyor.

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