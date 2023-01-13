Manisa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, dereye devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ahmet K. (31) idaresindeki 45 AED 476 plakalı otomobil, Çamköy Mahallesi'nde köprüden dereye yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralanan Ahmet K. ile Evren Y. (40) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





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