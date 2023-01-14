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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

AA

Manisa'da 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir Çevreyolu'nda sabah saatlerinde oluşan yoğun sis nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kayalıoğlu Mahallesi yakınlarındaki kazaya aralarında otomobil, minibüs ve tırların bulunduğu 16 araç karıştı.

Polis ekipleri İstanbul'dan İzmir yönüne kara yolunu trafik akışına kapattı.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle İstanbul'dan İzmir yönüne trafik akışı şehir içinden geçen eski kara yolundan veriliyor.

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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