Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: Muradiye

Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Musa Kazım Çetin

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Tarrant 24, Cruz 18, Gani Erdi Gülaslan 3, Bruinsma 11, Anosike 6, Ata Kahraman, Berkay Sinirlioğlu, Williams 9, Troy Selim Şav 6, Mustafa Baki Görür 8

Galatasaray Nef: McGee 15, Sadık Emir Kabaca 13, Yunus Emre Sonsırma 5, Ristic 4, Hüseyin Göksenin Köksal 2, Caloiaro 24, Floyd 2, Ege Tan Yıldızoğlu 3, Hummer 4, Muhaymin Mustafa

1. Periyot: 21-8

Devre: 47-30

3. Periyot: 58-54

MANİSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Galatasaray Nef'i 85-72 yendi.

Maçan hızlı başlayan taraf Manisa Büyükşehir Belediyespor oldu. Boyalı alanda özellikle kenardan gelen oyuncularıyla etkili olan ev sahibi ekip, 5. dakikasını 9-2 önde geçtiği periyodu 21-8 önde tamamladı.

İkinci periyotta da baskısını sürdüren yeşil-beyazlılar, Tarrant, Cruz ve Mustafa Baki Görür'ün sayılarıyla farkı 17 sayıya kadar çıkararak, soyunma odasına 47-30 önde gitti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü periyodun ilk 5 dakikasında farkı korudu: 54-39. Periyodun ikinci yarısında Caloiaro ve McGee ile etkili olan Galatasaray Nef, farkı 4 sayıya kadar indirerek, son bölüme 58-54 geride girdi.

Son çeyrek iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı. Tarrant ve Cruz'un sayılarıyla farkı açan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 35. dakikasını 72-61 önde geçtiği müsabakayı 85-72 kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.