Manisa'da ilkokul öğrencilerine edebiyat semineri

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MANİSA (AA) - Türk Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Manisa Şubesi'nin "Kardelen Çocuk Edebiyat Mektebi Projesi" kapsamında ilkokul öğrencilerine seminer verildi.

TDED Manisa Şube Başkanı Muzaffer Yurttaş ile TDED Manisa Eğitim Komisyonu Başkanı Nilgün Hökenek Ürkmez, Çağatay Uluçay İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilere edebi türler ve bazı kelimelerin doğru kullanımı konularında bilgi veren Yuttaş ve Ürkmez, derneğin çalışmaları hakkında da sunum yaptı.

Yurttaş, Kardelen Çocuk Mektep Edebiyatı ile çocukların edebiyattaki metin türlerini tanımalarını, hayal dünyalarını geliştirmelerine katkı sunmayı hedeflediklerini bildirdi.

Ürkmez ise proje ile çocuklara edebiyatı sevdirmekten öte okuma ve yazmaya yönlendirmek istediklerini sözlerine ekledi.

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