Manisa'da inşaatın temelindeki çökme sonucu 4 evdeki 14 kişi tahliye edildi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir inşaatın temelinde meydana gelen çökme nedeniyle 4 evdeki 14 kişi tahliye edildi.

Selvilitepe Mahallesi Kuruçeşme Sokak ile Cemre Sokak arasında bulunan bir inşaatın temel kazısının yapıldığı alanda, gece saatlerinde çökme meydana geldi.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.

Göçük nedeniyle Cemre ve Zengin Sokak'ta 1'er, Üzümlü Sokak'ta ise 2 olmak üzere toplamda 4 ikametteki 14 vatandaş, evlerinden tahliye edildi.

Olay yerine gelen ve incelemelerde bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Maalesef gece saatlerinde kötü bir haber aldık. Bir inşaat firması kazı çalışması yaparken su patlağına neden olmuş. Bu patlaktan dolayı da göçük meydana geliyor. Teknik personellerimizle birlikte incelemelerde bulunduk. Tehlikeli gördüğümüz 4 ailenin evini boşalttık. Bu evlerde yaşayan vatandaşlarımızın kalmaları için yerleri ayarladık. Kendileri komşuları ve yakınlarında kalmayı tercih ettiler. Sabah saatlerinde gerekli incelemeleri yapacağız. Şu an için en büyük mutluluğumuz bir can ve mal kaybının olmayışı" diye konuştu.

İkamet sakinleri de önce bir ses duyduklarını sonrasında evlerinin sallandığını, büyük korku yaşadıklarını kaydetti.

İnşaatın bulunduğu sokakta güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.



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