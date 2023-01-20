Manisa'da evinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde ikametinde uyuşturucu bulunan kişi cezaevine gönderildi.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir eve baskın yaptı.

Adresteki aramalarda 129 sentetik ecza bulundu, N.Y (68) gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.





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