Soma'ya maden müzesi kurulacak

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde yapılması planlanan maden müzesi ihalesinin 23 Ocak'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Soma Millet Bahçesi'ne kurulacak müzede, ilçede kömürün ilk bulunduğu tarihi Darkale Mahallesi'nin minyatürü ve kömürü ilk bulan Osman Ağa'nın heykeli de yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, müzenin Soma'daki madencilik tarihine ışık tutacağını kaydetti.

23 Ocak'ta yapılacak ihaleyle ilçede yıllarca konuştukları maden müzesi fikrini gerçeğe dönüşeceğini aktaran Tulup, "Soma'da linyit kömürünün bulunduğu ilk yıllardan başlayarak şimdiki zamana kadar ilçemiz madenciliği tarihini burada yansıtarak, ziyaretçilerimize adeta madenci kardeşlerimizin her gün yeraltına inerek alın teri ile evine nasıl helal lokma getirdiklerini yaşatmış olacağız. Bu vesileyle başta 301 maden şehidimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlara sağlık ve hayırlı ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

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