Manisalı şehidin adını taşıyan okul için şehadetinin yıldönümünde resmi tören yapıldı

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MANİSA (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 20 Ocak 2016'da PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Şahin'in adının verildiği okulun resmi açılışı, şehadetinin yıl dönümünde gerçekleştirildi.

Turgutlar Mahallesi Kiraz Sokak'ta yaptırılan ve bu eğitim yılı başında kullanılmaya başlanan 32 derslikli Şehit Ali Şahin İlkokulunda, karne töreniyle birlikte resmi açılış da yapıldı.

Törene, şehidin annesi Hazan, babası Mehmet Emin ile kardeşleri ve yeğenleri de katıldı.

Okuldaki öğrencilere şehit ailesi ve katılımcılar tarafından karne dağıtılan törende Şehit Ali Şahin'in bilgilerinin yer aldığı şehit köşesi de tanıtıldı.

Şehit babası Mehmet Emin Şahin, yaptığı konuşmada oğlunun adının okulda yaşatılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Okul Müdürü Ergün Karabacak, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Ümit Taytaş ve Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya da birer konuşma yaptı.

Törene Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Fatih Güneş, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.





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