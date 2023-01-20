Manisa'da baraj çevresindeki 10 hektar alana gelir getirici bitki dikildi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde, yöre halkına gelir sağlaması amacıyla Kılavuzlar Barajı çevresindeki 10 hektar araziye dut fidanı ile tıbbi ve aromatik bitki dikildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca temin edilen dut fidanları ile lavanta, zufa otu, biberiye ve adaçayı fideleri, Demirci Orman İşletme Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Kılavuzlar Mahallesi'ndeki baraj arazisinin çevresinde toprakla buluştu.

Kılavuzlar, Ulacık başta olmak üzere çevre mahallelerden 40'a yakın kadın, 10 hektarlık arazinin yarısına dut fidanı, diğer yarısına ise lavanta, zufa otu, biberiye ve adaçayı fideleri dikti.

Demirci Orman İşletme Müdürü Tayfun Doğan, AA muhabirine, bölgede 19 bin 500 bitkiyi toprakla buluşturduklarını söyledi.

Dut fidanı ile ipek böcekçiliğini canlandırmayı amaçladıklarını dile getiren Doğan, şöyle konuştu:

"Bugün 5 hektar ile başladık önümüzdeki yıllarda arttırmak istiyoruz. Aynı zamanda tıbbi aromatik bitkilerle de arının sevdiği bitkileri toprakla buluşturduk. Böylece bal üretimi arttırarak ülkemiz ekonomisine katkı sunmayı hedefliyoruz. Çok yakında Kılavuzlar Barajı var, bitiklerin su sıkıntısı da yok. Dikilen fidanların sulamasını en iyi şekilde yapacağız."

Ağaçlandırma çalışmalarıyla istihdama katkı sunulduğunu ifade eden Tayfun Doğan, bu konuda da bölge mahallelerde yaşayan kadınlardan faydalandıklarını sözlerine ekledi.

Kılavuzlar mahallesi sakinlerinden Fatma Demir, aldıkları yevmiye ile aile bütçelerine destek olduklarını vurguladı.

Zeynep Samancı, diktikleri bitkilerin gelecekte kendilerine büyük katkı sunacağına inandığı dile getirerek, "Yöremize gelecek olsun diye çalışıyoruz. Devletimizden Allah razı olsun. Barajımız var. Bahçe ve arazilerimize sulamada büyük katkı sağlıyor." diye konuştu.

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