Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pınar Karşıyaka karşısında seyircisine güveniyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

MANİSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında yarın Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek Manisa Büyükşehir Belediyespor'un kulüp başkanı Bora Çaylan, karşılaşmayı kazanarak iyi gidişlerini sürdürmek istediklerini bildirdi.

Çaylan, yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamak istediklerini kaydetti.

Ligde ilk yarının son bölümünde formda olan ekipler içinde yer aldıklarını belirten Çaylan, "Bunun yansımasını Pınar Karşıyaka maçında da sahamızda göstermek istiyoruz. Seyircimizin verdiği güven ve altıncı adam rolü bizlere güç katmaya devam ediyor. Ege derbisini galibiyetle kapatarak iyi gidişimizi sürdürmek istiyoruz. Son topa kadar mücadelemizi sürdüreceğiz ve kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka maçı yarın saat 15.30'da Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.