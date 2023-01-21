Salihli'de otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Köksal Şirin'in kullandığı 07 AFG 446 plakalı otomobil Mersindere Mahallesi'nde aynı yönde seyir halinde olan Ahmet Dirik'in kullandığı 09 YG 058 plakalı kamyonete çarptı.

Kontrolden çıkan kamyonet bariyerlere çarparak durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobilde bulunan Ali G, Emine G ve Fadime G'yi Salihli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.





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