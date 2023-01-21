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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

AA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon: Muradiye

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Berk Kurtulmuş

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Tarrant 14, Cruz 20, Williams 6, Mustafa Baki Görür, Anosike 14, Roberson 5, Gani Erdi Gülaslan 6, Troy Selim Şav 15, Ogün Sevinç

Pınar Karşıyaka: Berkan Durmaz 3, Angola 20, Brown 8, Kuzminskas 17, Delgado 12, McCollum 15, Thomas Akyazılı, Mükremin Deniz Kılıçlı 1, Ergi Tırpancı, Mert Celep

1. Periyot: 18-24

Devre: 43-41

3. Periyot: 62-61


MANİSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 80-76 yendi.

Müsabaka her iki takımın da karşılıklı sayılarıyla başladı. İlk 5 dakikaya 13-10 önde giren Pınar Karşıyaka, Angola ve Delgado'nun etkili oyunuyla periyodu 24-18 önde tamamladı.

İkinci periyotta oyuna ortak olmaya çalışan Manisa Büyükşehir Belediyespor, maçın 16. dakikasında Tarrant'ın sayısıyla ilk kez öne geçti: 33-31. Anosike ve Cruz ile etkili olan ev sahibi ekip, soyunma odasına 43-41 önde gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında çekişme yaşandı. Manisa Büyükşehir Belediyespor, ilk 5 dakikası 51-51 eşitlikle geçilen periyodu Tarrant'ın sayılarıyla 62-61 önde bitirdi.

Son çeyrek iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı. Troy Selim Şav'ın dış atışları ve Anosike'nin de boyalı alandaki etkili oyunuyla 35. dakikayı 71-65 önde geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor, müsabakayı 80-76 kazandı.

Öte yandan elektrik kesintisi nedeniyle geç başlayan müsabaka, ilk periyodun 3. dakikasındaki ikinci kesintiyle de bir süre durdu.

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