Manisa FK, hücum oyuncusu Ballou Tabla'yı transfer etti

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MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Fildişi Sahili asıllı Kanadalı hücum oyuncusu Ballou Tabla'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde düzenlenen törende 24 yaşındaki Ballou Tabla ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ballou Tabla, hedefleri olan bir kulübe katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Beni çok isteyen bir takıma elimden gelen katkıyı vermek istiyorum. En kısa sürede takımıma adapte olup hedefimiz olan Süper Lig için mücadele edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Kulüp genel koordinatörü Hüseyin Hasacar da Tabla'nın takıma güç katacağını dile getirerek, "Ballou Tabla, genç ve yeteneklerine güvendiğimiz bir oyuncu. Hücum hattında takımımıza çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



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