Manisa'da otomobillerden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobillerden teyp ve hoparlör hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Alaşehir Belediyesi otoparkındaki 5 otomobilden teyp ve hoparlör çalınması üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturmada şüphelilerin M.E, G.E. ve O.T. olduğu belirlendi.

Bir apartta kaldıkları tespit edilen şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlılara ait otomobilde yapılan aramada çalınan oto teypler ile hoparlörler bulundu. Otomobilde, şüphelilerce bir marketten çalındığı öne sürülen üç paket tavuk eti de ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E, G.E. ve O.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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