Spil Dağı Milli Parkı'na yaban hayvanları için yem bırakıldı

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MANİSA (AA) - Manisa'da kar yağışının etkili olduğu Spil Dağı Milli Parkı'nda, yaban hayvanları için besleme çalışması yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekiplerince, yılkı atları ve kızıl geyiklerin yanı sıra birçok yaban hayvanının yaşam sürdüğü Spil Dağı'nda bazı noktalara 750 kilogram yem bırakıldı.

Bölge müdürü Adil Şencan, kış koşullarında yem bulmakta zorlanan kızıl geyikler ve yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptıklarını söyledi.

Manisa, İzmir, Muğla ve Aydın'da yaban hayvanı yaşam alanlarında geçen yıl 155 bin 851 kilogram yem desteğinde bulunduklarını aktaran Şencan, "Bu yıl da yaban hayvanlarının yeme ulaşmakta zorlandığı tüm alanlarda, müdürlüğümüze bağlı yaban hayatı koruma ekiplerimizce ihtiyaç duyulan yem desteği hızlı bir şekilde yapılacaktır. Ayrıca çalışma yaptığımız alanlar fotokapan, ayak izi, dışkı ya da uzaktan gözlemle izlenerek uygulamanın hedefine ulaşıp ulaşmadığının değerlendirilmesi yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Şencan, yaban hayvanları için yemleme çalışmalarının aralıklarla süreceğini kaydetti.

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