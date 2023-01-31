Manisa'da otomobilde 28 bin sentetik ecza ele geçirildi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, 28 bin sentetik ecza ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobili 8 Eylül Caddesi'nde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 28 bin sentetik ecza bulundu.

Gözaltına alınan araç sürücüsü G.D (33), emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Akhisar ilçesinde G.E.K. adlı kişinin evi ve üzerinde 8 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 4 sentetik ecza ile 1 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, ifade işlemler için emniyete götürüldü.

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