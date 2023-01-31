Manisa'da üst aramasında uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde 1 şüpheliyi durdurdu.

Şüphelinin yapılan üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A. (19) işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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