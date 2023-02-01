Saruhanlı'da bin 115 litre kaçak içki ele geçirildi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bin 115 litre kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir adrese baskın düzenledi.

Yapılan aramada bin 115 litre sahte şarap, 1 ruhsatsız tabanca, 5 tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.F ve oğlu A.F'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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