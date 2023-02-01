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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akhisar Ziraat Odasında başkanlığa Ahmet Akbuğa yeniden seçildi

AA

Akhisar Ziraat Odasında başkanlığa Ahmet Akbuğa yeniden seçildi

MANİSA (AA) - Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa, genel kurulda yapılan seçimle yeniden göreve getirildi.

Oda binasında düzenlenen genel kurulda tek listeyle gidilen seçimde Akbuğa, 99 oyla yeniden başkanlığa seçildi.

Yönetim Kurulu ise Şehabettin İnal, Bülent Kabayel, Saim Baltacıoğlu, Tuğrul Tuğlacı, Tunay Aytan, Mehmet Ali Kartal, Satılmış Gömeç, Hüseyin Karaoğlan, Sunay Şen, İbrahim Sarıl, Nafiz Türker, Önder Demirbaş, Hayri Keskin, Özkan Karaca, Mehmet Tumrul, Engin Şen, Şevket Er, Aydın Demir, Zekeriya Çimen ve Mustafa Varol'dan oluştu.

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