Manisa'da park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Can T'nin kullandığı 45 AER 872 plakalı otomobil, Birlik Caddesi'nde kontrolden çıkıp park halindeki 3 otomobile çarparak savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü olay yerindeki müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan hasar oluşan park halindeki araçlar, çekicilerle caddeden kaldırıldı.

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