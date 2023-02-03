Manisa'da boşandığı eşinin bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde aynı evde yaşadığı eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Samsacı Mahallesi'nde E.S. ile boşandığı eşi Bahar Kırbaş'ın yaşadığı evden sesler geldiği ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bıçakla yaralandığı belirlenen ve hastaneye kaldırılan Kırbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan E.S, Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

E.S'nin ilk ifadesinde, Kırbaş ile tartıştıklarını, daha sonra ne yaptığını hatırlamadığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Bahar Kırbaş'ın 3 ay önce eşinden boşanmasına rağmen 3 yaşındaki kızları için aynı evde yaşamaya devam ettiği öğrenildi.





















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