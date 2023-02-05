Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı'nda mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

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MANİSA (AA) - Manisa'da kar ve tipinin etkili olduğu Spil Dağı Milli Parkı'na çıkarken mahsur kalan aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İzmir ve Manisa'dan çok sayıda vatandaş, hafta sonu etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Spil Dağı Milli Parkı'na geldi.



Jandarma ve polis ekiplerinin kar lastiği ve zinciri olmayanların çıkışına izin vermediği milli parkta, zirveye çıkmaya çalışan bazı sürücüler, tipi nedeniyle zor anlar yaşadı.

İzmir'den gelen ve dağın 1250. metresinde yaklaşık 3,5 saat mahsur kalan aile, Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince tarafından kurtarıldı. Aile, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden alınarak mili parktaki konuk evlerine bırakıldı.

İtfaiye ekiplerinin, milli parktaki mesaisi sürüyor.

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