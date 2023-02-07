Manisa'dan 54 jandarma deprem bölgesine görevlendirildi

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MANİSA (AA) - Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 54 personel deprem bölgesindeki arama kurtarma faaliyetlerinde görevlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerden Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığından 27 personel Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, 6 kadın astsubay Malatya İl Jandarma Komutanlığı ve Çınarlıkuyu Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığından 21 personel de Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirildi.

Jandarma, İzmir Adnan Menderes Havalimanından havalanan askeri uçaklarla bölgeye sevk edildi.





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