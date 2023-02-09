Turgutlu'da KYK Yurdu'nda çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Sedat Özcan Kredi Yurtlar Kurumu Erkek Öğrenci Yurdu'nun bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yurdun bordum katındaki bir kurutma makinesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yurt personelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın, hasara neden oldu.





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