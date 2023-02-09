Manisa'da bir firma depremzedeler için varillerden soba yapıyor

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kalorifer ısı sistemleri üreten bir firma, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yardımcı olmak için varillerden soba üretmeye başladı.

Firma çalışanları, çevredeki işletmelerden topladıkları varillerle depremzedelerin ve arama kurtarma ekiplerinin ısınma ihtiyacını gidermek üzere sokak sobası üretiyor.

Firma yetkilisi Bayram Küren, AA muhabirine deprem sonrası kendi üretimlerine ara verdiklerini, bölgenin ihtiyaçları için sokak sobası üretmeye başladıklarını belirtti.

Deprem bölgesine destek olmak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Küren, "Ekibimiz ve komşu firmalardan desteğe gelenlerle 10 kişi üretim yapıyoruz. Allah nasip ederse ilk tırımızı Elbistan'a göndereceğiz. Buradaki AFAD yetkilileriyle irtibat halindeyiz. Ellerinde varil olan kişilerin bizlerle irtibata geçip, destek vermelerini istiyoruz." dedi.

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